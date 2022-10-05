2022/10/05 | 16:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NfFwzd7OWV0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صدام مسلح قادم! زيارة حاسمة لقادة الاطار: سنطرح السوداني على زعيم التيار | اخبار الثالثة 2022/10/5) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صدام مسلح قادم! زيارة حاسمة لقادة الاطار: سنطرح السوداني على زعيم التيار | اخبار الثالثة 2022/10/5) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).