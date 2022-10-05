2022/10/05 | 16:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UztR1NcNr2Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حقائق جديدة يكشفها مسرب تسجيلات المالكي الصحفي علي فاضل اليوم الساعة 5:00 مساءً برنامج بمختلف الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حقائق جديدة يكشفها مسرب تسجيلات المالكي الصحفي علي فاضل اليوم الساعة 5:00 مساءً برنامج بمختلف الاراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).