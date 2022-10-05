بعد النائبة الأوروبية العراقية الأصل.. فيديو لنجمات فرنسيات يتضامن الإيرانيات بقص شعورهن

2022/10/05 | 16:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت ممثلات بارزات من فرنسا بقص بعض من خصلات شعرهن، تضامنا مع الاحتجاجات الجارية في إيران، إثر مقتل الشابة مهسا أميني، من قبل ما يعرف بشرطة الأخلاق.

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