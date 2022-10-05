مدير قناة الرابعة العراقية يوضح لـCNN الأضرار ومن يعتقد وقوفه وراء الهجوم

2022/10/05 | 16:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن غزوان جاسم، مدير قناة الرابعة العراقية، إنه رغم عملية الاقتحام والتخريب التي تعرضت لها ممتلكات القناة، الثلاثاء، إلا أنها "ستعود للبث خلال 24 ساعة".

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