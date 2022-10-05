اوبك توافق على خفض الانتاج النفطي بمعدل مليوني برميل يومياً

2022/10/05 | 16:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني وافقت منظمة (اوبك +)، اليوم الأربعاء، على خفض جديد للإنتاج النفطي، في حين ارتفعت اسعار النفط في السوق الاميركية العالمية.وذكرت وكالة رويترز، أن “أوبك بلس وافقت على خفض الإنتاج النفطي بمعدل […]

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