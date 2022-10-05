التعليم النيابية تجتمع وتصوت على قرارات عدة من بينها التوسعة

2022/10/05 | 16:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت لجنة التعليم النيابية، اليوم الاربعاء، التصويت على مجموعة من القرارات المهمة من بينها توسعة مقاعد الدراسات العليا.وقال نائب رئيس لجنة التعليم العالي النيابية عادل الركابي في بيان تلقاه […]

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