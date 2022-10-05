ديالى.. قوة أمنية مشتركة تضبط مضافة تستخدم مقراً لخلايا داعش الارهابية

2022/10/05 | 16:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت قوة أمنية مشتركة مقراً لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة بساتين حوض الوقف بمحافظة ديالى.

وقال مصدر أمني أن “قوة أمنية مشتركة، اقتحمت بساتين المخيسة ضمن حوض الوقف، بناء على معلومات استخبارية، واسفرت العملية عن ضبط مضافة لتنظيم داعش”.

واضاف ان “المضافة كانت مقراً مهماً لخلايا داعش الارهابية ونقطة انطلاق لتنفيذ هجمات ضد النقاط الأمنية والقرى الزراعية ضمن حدود حوض الوقف”.

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