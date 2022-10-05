الميناء يعلن اللجوء للمحاكم المحلية والدولية لاسترداد حقه بالمشاركة في الدوري الممتاز

2022/10/05 | 16:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي الميناء، مساء أمس الثلاثاء، أنه سيلجأ إلى المحاكم المحلية والدولية لاسترداد حقه بالمشاركة بالدوري الممتاز، بعد قرار استبعاده إلى جانب أندية أخرى، واعتماد 19 فريقا للموسم الكروي الجديد 2022-2023.وذكر نادي الميناء، في بيان رسمي، “راقبنا خلال الأيام الماضية كل الإجراءات التي عمل بها اتحاد كرة القدم، ليخرج اليوم بقرار فيه من الإجحاف الكثير لنادي الميناء وجماهيره”.

وأضاف “قررنا التوجه إلى المحاكم المحلية والدولية، وتقديم كل الأدلة والحقائق والخروقات، التي عمل بها المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي ولجنة التراخيص لاسترداد حقنا المسلوب”.

يذكر أن الاتحاد العراقي لكرة القدم، أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء، اعتماد 19 ناديا للموسم الجديد المقرر أن ينطلق في التاسع من الشهر الجاري، وتم استبعاد الميناء، والديوانية، وسامراء، وأمانة بغداد، واعتماد هبوطها إلى درجة أدنى.

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