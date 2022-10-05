الكشف عن ملابسات جريمة غامضة وإعتقال (55) مطلوباً بتهم جنائية مختلفة في كركوك

2022/10/05 | 16:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في شرطة محافظة ديالى، اليوم الأربعاء، باعتقال 55 مطلوباً بتهم جنائية مختلفة ضمن عمليات أمنية طالت ست وحدات إدارية، فيما كشفت شرطة كركوك ملابسات جريمة غامضة.

وقال المصدر، أن “قوات مشتركة من أفواج الطوارئ والشرطة المحلية ومفارز مكافحة المخدرات شنت عمليات خاطفة في أطراف مناطق أبي صيدا، وبعقوبة، وجلولاء، وبني سعد، وبهرز، وخانقين، لملاحقة المطلوبين وتنفيذ المذكرات القضائية”.

وأكد أن “العمليات أثمرت عن إلقاء القبض على 49 مطلوباً بتهم إرهابية وجنائية، و6 مطلوبين آخرين بتهم المخدرات في بعقوبة وخانقين اعتقلتهم مفارز مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية”، مشيرا الى أنه “تم إحالة المطلوبين الى الجهات القضائية لإتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.

وتنفذ تشكيلات الشرطة عمليات أمنية مستمرة شبه يومياً لمطاردة المطلوبين وتنفيذ المذكرات القضائية وبالتنسيق مع الوكالات الاستخبارية.

الى ذلك، ذكرت قيادة شرطة كركوك في بيان، أنها تمكنت من كشف ملابسات حالة انتحار تبين أنها جريمة قتل.

وأوضحت “بعد تسجيل حادث انتحار فتاة داخل المدينة بواسطة شنق نفسها، شرعت مفارز مركز شرطة تسعين بالتحقيق في الحادث وبعد الاطلاع على مسرح الجريمة ومجابهة ذويها تبين أنه تم قتلها نتيجة خلافات عائلية وتم عرض الموضوع امام انظار قاضي التحقيق وقرر إجراء التحقيق وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي”.

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