2022/10/05 | 16:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن انضمام دولة أوكرانيا للملف المشترك مع البرتغال، لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030.وكان الاتحادان الإسباني والبرتغالي قد أعلنا في صيف العام الماضي، عن التقدم بملف مشترك لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030.وأعلنت دول الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي وتشيلي عن تقدمهم بملف لاستضافة مونديال 2030، إضافة لوجود […]

ظهرت المقالة رسمياً..



إسبانيا والبرتغال وأوكرانيا في ملف مشترك لاستضافة مونديال 2030 أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً.. إسبانيا والبرتغال وأوكرانيا في ملف مشترك لاستضافة مونديال 2030) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً.. إسبانيا والبرتغال وأوكرانيا في ملف مشترك لاستضافة مونديال 2030) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).