البرلمان الأوروبي يلزم «أبل» باستخدام شواحن «سي»

2022/10/05 | 17:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافق المشرعون الأوروبيون على قانون جديد يلزم الأجهزة الإلكترونية باستخدام شاحن مشترك.ووافق البرلمان الأوروبي على القاعدة التي في حالة إقرارها، ستعني أن جميع الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والكاميرات المبيعة في الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون مجهزة بمنفذ شحن «USB» من النوع «C» بحلول نهاية عام 2024.قد يؤثر ذلك في شركات مثل «أبل» وغيرها من الشركات التي لا تستخدم حالياً منفذ «يو إس بي» من نوع «سي»، حيث يستخدم هاتف «آيفون» شاحن «Lightening» الخاص به.



ومن الناحية النظرية، ستحتاج «أبل» إلى تضمين نوع الشحن الشائع إذا كانت ستبيع أجهزة «آيفون» الخاصة بها في الاتحاد الأوروبي.وتم تجهيز أجهزة «آيباد» و«ماك بوك» الأحدث بالفعل بمنافذ «يو إس بي سي».



(وكالات)

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