Oli.. سيارة كهربائية مصنوعة من الورق المقوى

2022/10/05 | 17:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لو قال لك أحدهم إنه اشترى سيارة مصنوعة من الورق فإن أول ما يخطر في بالك أنه يمزح أو أنه يلمح إلى المواد الواهية التي تم أستخدامها في بناء السيارة.

السيارة الكهربائية Citroën Oli الجديدة غيرت هذه النظرية تمامًا؛ حيث إنها مصنوعة حرفيًا من الورق المقوى.

تم تصميم Citroën Oli لتوفير الوزن ولتكون فعالة ومستدامة قدر الإمكان.

مزايا السيارة الجديدة

وقال بيان صحفي صادر عن شركة Stellantis، الأم لشركة Citroen، “إن Oli ليست سيارة في الحقيقة.



إنها شريك حياة فعال يساعد الناس في عيش الحياة على أكمل وجه”.

عادة ما تكون المركبات الكهربائية ثقيلة جدًا مقارنة بالسيارات الأخرى.



لكن وزن السيارة الجديدة يبلغ 1000 كجم فقط وهي توفر الاستدامة إلى أقصى الحدود، بدءًا من مواد بناء السيارة الاختبارية.

توفيرات كبيرة في الوزن

تبدو السيارة الكهربائية Citroën Oli وكأنها شاحنة مدمجة مصنوعة من الطوب، وغطارها الأمامي والسقف مصنوعان من الورق المقوى المعاد تدويره.

قد تعتقد أن هذا لا يمكن أن يكون خيارًا آمنًا لكن شركة Stellantis تؤكد أن الألواح ستأخذ أكثر من وزن الشخص الذي يقف عليها قبل أن تبدأ في التشوه.

علاوة على ذلك يسمح الوزن المنخفض والسرعة القصوى المنخفضة نسبيًا لـ Oli بتحقيق مدى قريب من 250 ميلًا قبل أن تنفد البطارية.

أخيرًا تأمل Citroën أن تكون Oli السيارة المثالية للتخييم أو الرحلات الشاطئية؛ بفضل قدرتها على العمل كبنك طاقة متجدد لجميع أنواع الأجهزة.

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