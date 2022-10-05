تظاهرات تشرين.. تغيير محتمل لموعد تظاهرة 25 المرتقبة

2022/10/05 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف الناشط المدني في حراك تشرين، موسى رحمة الله، اليوم الأربعاء، عن وجود احتمالية لتغيير موعد تظاهرة 10/25 المرتقبة.

وقال رحمة الله لـ (بغداد اليوم)، إنه " لغاية الآن لم يتم تحديد الفعل الاحتجاجي ليوم 25 سواء كان اعتصام مفتوح او الدخول الى الخضراء وغيره حيث سيتم الاتفاق خلال الايام القادمة على جميع الخطوات".

وأضاف، أنه "قد لا تنطلق التظاهرة في يوم 25 كما هو معروف اذ انه بالامكان النزول قبل هذا الموعد او بعده".

وكان آلاف المتظاهرين تجمعوا في بغداد، لإحياء الذكرى الثالثة للانتفاضة الكبرى وغير المسبوقة ضد حكومة عادل عبد المهدي.

كما هتف المحتجون ومعظمهم من الشباب، ضد بعض من السياسيين والفصائل المسلحة، رافعين الأعلام العراقية وصور شهداء عام 2019، أثناء تجمعهم في "ساحة التحرير" الرمزية لإحياء الذكرى.

كذلك، احتشدوا عند مدخل "جسر الجمهورية"، الذي أغلقته القوات الأمنية بثلاثة حواجز من الكتل الخرسانية لمنع الوصول إلى "المنطقة الخضراء"، التي تضم السفارات الغربية ومؤسسات الدولة.

وقرر المتظاهرون الانسحاب في جانب الكرخ الذين اتخذوا من "ساحة النسور" مكانا للاحتجاجات، والانسحاب ايضا من جانب الرصافة "ساحة التحرير"، بعد مواجهات مع الأمن أسفرت عن سقوط إصابات، وامهل المحتجين القوى السياسية العراقية حتى 25 تشرين أول/أكتوبر الجاري، لإنهاء العملية السياسية مهددين باتخاذ إجراءات: "تصعيدية".

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