محافظ البنك المركزي تحت قبة البرلمان (وثيقة)

2022/10/05 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

وجه النائب الاول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، اليوم الاربعاء، باستضافة محافظ البنك المركزي العراقي الاحد المقبل في اللجنة المالية.

وذكرت وثيقة صادرة عن مكتب المندلاوي موجهة الى محافظ البنك مصطفى غالب وحصلت عليها (بغداد اليوم)، انه "تقرر حضور محافظ البنك الى اللجنة المالية النيابية الاحد المقبل الموافق 9 تشرين الاول الجاري".

ادناه نص الوثيقة:

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