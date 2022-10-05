2022/10/05 | 17:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت، اليوم الأربعاء، القاء القبض على عصابة تمتهن سرقة صور الموتى في مقبرة وادي السلام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بعصابة تمتهن سرقة صور الأموات في النجف) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بعصابة تمتهن سرقة صور الأموات في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).