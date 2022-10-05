مزارعو القنب الهندي في المغرب ينتظرون تشريع إنتاجهم لتحسين أوضاعهم

2022/10/05 | 17:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مزارع من قرية أزيلا في شمال المغرب يتفقد حقل نبتة القنب الهندي في 16 أيلول/سبتمبر 2022.© ا ف ب/AFP فاضل سنة كتامة (المغرب) (أ ف ب) – تغطي نبتة القنب الهندي، حقول قرية أزيلا الواقعة عند سفح جبل تدغين بمنطقة الريف شمال المغرب جاهزة للحصاد حيث يستخرج منها مخدر الحشيشة، في انتظار أن يدخل […]

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