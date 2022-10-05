وصول المواطن الأميركي باقر نمازي إلى سلطنة عُمان بعد مغادرته المعتقل في إيران

2022/10/05 | 17:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP – مسقط (أ ف ب) – وصل المواطن الأميركي باقر نمازي، أحد أربعة أميركيين طالبت واشنطن بالافراج عنهم في إطار جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم مع طهران، الأربعاء إلى سلطنة عمان بعد مغادرته إيران، حسبما أعلن محام.وقال المحامي المختص بحقوق الانسان جاريد جينسر لوكالة فرانس برس “تأكدت أنهما وصلا” مشيرا أيضا […]

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