القبض على عصابة تمتهن سرقة صور المقابر ومحتوياتها في النجف

2022/10/05 | 17:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف، اليوم الأربعاء، القبض على عصابة تمتهن سرقة صور الموتى في مقبرة وادي السلام ومحتويات القبور.وقالت المديرية في بيان، إنه “ضمن حملة نفذتها مديرية مكافحة الاجرام في مقبرة وادي السلام أشرف عليها قائد شرطة النجف اللواء باسم مجيد فيصل والعقيد علاوي حسين الحجامي مدير مكافحة اجرام النجف، تمكن مكتب الكرار لمكافحة الاجرام من القبض على العصابة”.وأضافت، أن “العصابة تقوم بسرقة صور الأموات المثبتة على المقابر واخذ الزجاج او الألمنيوم او الخشب او صناديق الألمنيوم ورميها بعد ذلك اضافة إلى قيامهم بسرقة اي قطع معدنية أخرى موجودة داخل المقابر أو في طرق المقبرة”.وتابعت المديرية أن “هذه العصابة قامت بمئات السرقات من هذا النوع داخل المقبرة”، لافتة الى أنه “تم التحقيق مع العصابة واعترفوا بقيامهم بذلك وتمت احالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

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