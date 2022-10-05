2022/10/05 | 17:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب ، اليوم الاربعاء، إلى الإسراع بتعويض ضحايا حادثة انهيار بناية المختبر الوطني في الكرادة ومتابعة أحوال الجرحى ، وإحالة جميع المقصرين للقضاء بأسرع وقت ممكن.

وقالت الدائرة الاعلامية في بيان صحفي، ان “المندلاوي ترأس اجتماعاً مشتركاً لعددٍ من اللجان النيابية والمتمثلة ب ( الخدمات والاعمار, النزاهة , الاستثمار ) ، استضافت خلاله كلاً من السيد امين بغداد ورئيس هيئة استثمار بغداد وممثلين عن وزارة الصحة وبلدية الكرادة , لبحث تداعيات انهيار بناية المختبر الوطني في الكرادة الذي ذهب ضحيته عددٌ من المواطنين “.

وأثنى المندلاوي على “الجهود الجبّارة التي بذلها أبطال الدفاع المدني والجهات الساندة من حشد شعبي وبلدية وبقية الجهات المعنية , مؤكدا على ان الهدف من هذا الاجتماع الوقوف على حيثيات الحادث المأساوي, وكشف الجهات المقصّرة , فيما جرى بحث سبل إيجاد آليات تشريعية رقابية مناسبة للتشديد في تفاصيل إجازات البناء الممنوحة ورقابة الأبنية ولجان الكشف الهندسي وغيرها “.

وجرى خلال الاجتماع، بحسب البيان “الاستماع إلى تساؤلات السادة أعضاء اللجان المعنية وإجابات المسؤولين التنفيذين عنها , حيث تمخّض عنه جملة من التوصيات بينها تشكيل لجنة تحقيقية نيابية مشتركة تضمّ لجان ” النزاهة ، والاستثمار ، والصحة والقانونية ، والخدمات ” وتقديم نتائج التحقيق خلال جلسة نيابية علنية , وكذلك الإسراع بإحالة جميع الجهات المقصّرة إلى القضاء وإنزال أقسى العقوبات بحقهم , فضلا عن تعويض المتضررين بأسرع وقت ممكن “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع برلماني يبحث تداعيات انهيار بناية الكرادة ويطرح مطلبين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع برلماني يبحث تداعيات انهيار بناية الكرادة ويطرح مطلبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).