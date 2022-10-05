2022/10/05 | 17:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

وافقت مجموعة أوبك+ على خفض إنتاجها اليومي من النفط بمعدل مليوني برميل يومياً.

وقررت المجموعة خلال اجتماعها في فيينا البدء بتطبيق هذا التخفيض اعتباراً من تشرين الثاني المقبل.

وكانت المجموعة قد وافقت قبل شهر على زيادة طفيفة في الإنتاج في أيلول بمعدل 100 ألف برميل، بعد تعرضها لضغوط شديدة من الولايات المتحدة وغيرها من كبار مستهلكي النفط لزيادة الإنتاج في ظل ارتفاع الأسعار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوبك+ توافق على خفض الإنتاج بمعدل مليوني برميل يومياً ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوبك+ توافق على خفض الإنتاج بمعدل مليوني برميل يومياً ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).