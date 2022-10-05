نقابة الصيادلة تحدد عقبتين أمام مشروع تسعيرة الأدوية

2022/10/05 | 17:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حدَّدت نقابة الصيادلة، اليوم الأربعاء، أسباب تأخير إنجاز تسعيرة الأدوية في الأسواق وفارق السعر.





وقال نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي لوكالة الأنباء الرسمية، إن "جميع أنواع الأدوية التي تدخل العراق ذات جودة ومارثون واحد"، مبيناً، أن "سعر الأدوية لا يتعلق بالجودة بقدر ما يتعلق بالشركة المخترعة، أما الأدوية التي تباع على أساس الأسماء العملية، تكون أسعارها أقلَّ".

وأضاف، أن "فارق الاسعار لبعض الأدوية يأتي بسبب دخولها بالطرق الرسمية وخضوعها الى الضرائب وللفحوصات وتسجيلها في وزارة الصحة، فضلاً عن البيروقراطية في تسجيل بعض الأدوية، وبالتالي تكون اسعارها أعلى من الأدوية التي تدخل بالطرق غير الرسمية".

وبشان تسعيرة الادوية، أكد الهيتي أن" تطبيق المشروع يواجه عقبتين: الأولى هي ضبط الحدود والطرق النيسمية، والآخر هو تثبيت سعر صرف الدولار للأدوية على وصف أن جميع الادوية المستوردة والمنتجة في الداخل، تكون موادها الأولية مستوردة من الخارج".

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