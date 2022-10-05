البرلمان يشكل لجنة تحقيقية بشأن حادثة انهيار المختبر الوطني في الكرادة

2022/10/05 | 17:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهيار المختبر الوطني في الكرادة.

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