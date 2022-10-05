أوبك+ توافق على خفض الإنتاج بمعدل مليوني برميل يومياً

2022/10/05 | 17:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: وافقت مجموعة أوبك+ ، الأربعاء 5/10/2022، على خفض إنتاجها اليومي من...

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