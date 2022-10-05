ضـبط 8 متهمين بالتجاوز على عقارات الدولة في نينـوى

2022/10/05 | 17:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة،

الأربعاء، تنفيذها عمليَّات ضبطٍ

لحالات تجاوزٍ على المال العام

والأراضي المملوكة للدولة، ورشوة

ومُخالفة للقانون في عددٍ من الدوائر في

مُحافظة نينوى.

وذكرت دائرة تحقيقات

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