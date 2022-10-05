الشرطة تفك لغز

2022/10/05 | 17:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مديرية شرطة كركوك، اليوم

الأربعاء، غموض جريمة انتحار فتاة في

المحافظة، خلال اقل من ساعة.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "بعد تسجيل حادث انتحار

فتاة داخل المدينة بواسطة شنق نف

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