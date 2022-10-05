القبض على 4 أشخاصٍ مجدوا نظام صدام حسين في الانبار

2022/10/05 | 17:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم

الأربعاء، بإلقاء القبض على أربعة

أشخاصٍ قاموا بتمجيد نظام صدام حسين

"البائد" أثناء احتفالات العيد الوطني

في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وذكر الجهاز في بيان تلقته

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