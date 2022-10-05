أوكرانيا تنضم إلى إسبانيا والبرتغال في الترشح معا لاستضافة مونديال 2030

2022/10/05 | 17:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمجت إسبانيا والبرتغال في ترشيحهما المشترك لاستضافة مونديال 2030 في كرة القدم، أوكرانيا التي تواجه راهنا غزوا روسيا، بحسب ما أعلن، الأربعاء، رؤساء الاتحادات الثلاثة في مؤتمر صحفي بمقر الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) في مدينة نيون السويسرية.

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