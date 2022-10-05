2022/10/05 | 17:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: كشفت مصادر لشبكة CNN عن أن إدارة الرئيس الاميركي ​جو بايدن​...

ظهرت المقالة مصادر لـCNN: البيت الأبيض ضغط على دول أوبك لتجنب كارثة ويعتبر خفض الإنتاج عملا عدائيا أولاً على المسلة.

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