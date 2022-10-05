2022/10/05 | 17:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

طالب عدد من المواطنين، اليوم الاربعاء، من أصحاب الدخل المحدود وذوي الاعمال والأجور اليومية باستمرار السلة الغذائية لما تشكله من دعم كبير لتلك العوائل.

وقال المواطنون خلال لقائهم بمراسل (بغداد اليوم)، ان "صعوبة العيش تقسوا يوما بعد اخر ولم يتمكنوا من شراء المواد الغذائية الأساسية من الأسواق العامة.

ودعا المواطنون الى "استمرار السلة الغذائية لما تشكله من دعم للعوائل الفقيرة وخاصة ذوي الدخل المحدود وذوي الاجر اليومي بعد اسهامها في خفض اسعار المواد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواطنون يشيدون بالسلة الغذائية لمساهمتها في خفض الأسعار ويطالبون بزيادتها (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواطنون يشيدون بالسلة الغذائية لمساهمتها في خفض الأسعار ويطالبون بزيادتها (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).