2022/10/05 | 17:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مرسوما بنقل إدارة محطة زابوروجيا للطاقة النووية إلى روسيا.وأمر بوتين في المرسوم بنقل إدارة المحطة التي استولى عليها الجيش الروسي إلى بلاده اعتباراً من تاريخ اليوم.ووقع بوتين، الأربعاء، كذلك قانون ضم أربع مناطق أوكرانية ومراسيم تعيين القادة الذين نصبتهم موسكو من قبل على رأسها، رسميا.وتقضي النصوص التي وقعها الرئيس الروسي بقبول مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا “في الاتحاد الروسي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين يأمر بنقل إدارة محطة زابوريجيا النووية إلى السلطات الروسية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين يأمر بنقل إدارة محطة زابوريجيا النووية إلى السلطات الروسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).