2022/10/05 | 18:11 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في كركوك .. مقتل فتاة شابة على يد ذويها والشرطة تحقق في الحادثة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/05 | 18:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في كركوك .. مقتل فتاة شابة على يد ذويها والشرطة تحقق في الحادثة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في كركوك .. مقتل فتاة شابة على يد ذويها والشرطة تحقق في الحادثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).