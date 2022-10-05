2022/10/05 | 18:12 - المصدر: ايرث نيوز

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ظهرت المقالة المحكمة الاتحادية تقول كلمتها بخصوص قبول استقالات ’نواب الصدر’ أولاً على ايرث نيوز.

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