أوبك + توافق على خفض إنتاج النفط بمقدار 2 مليون برميل يوميًا

2022/10/05 | 18:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (CNN)-- قالت أوبك +، الأربعاء، إنها ستخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، وهو أكبر خفض منذ بداية وباء كورونا، في خطوة تهدد بدفع أسعار البنزين للأعلى قبل أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

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