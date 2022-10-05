دولة جديدة تنضم لملف إسبانيا والبرتغال لاستضافة مونديال 2030

2022/10/05 | 18:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن انضمام دولة أوكرانيا للملف المشترك مع البرتغال، لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030.وكان الاتحادان الإسباني والبرتغالي قد أعلنا في صيف العام الماضي، عن التقدم بملف مشترك لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030.

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