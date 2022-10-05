2022/10/05 | 18:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الأربعاء، اعتقال ستة أجانب مخالفين لقانون الإقامة، يمتهنون العمل في المطاعم ومراكز التجميل والعيادات الطبية بصفة أطباء خارج الضوابط في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان، أنه “بتوجيه قائد شرطة المحافظة اللواء (ناصر لطيف الاسدي)، نفذت مفارز الأجهزة الامنية في مديرية الشرطة بالاشتراك مع مديرية مخابرات ميسان وقسم شرطة الإقامة، واجباً أمنياً للحد من المخالفين لشروط الاقامة ومما تتسبب هذه الظاهرة بانخفاض اجور العاملين وحدوث مصاعب اقتصادية في مواجهة متطلبات المعيشة وتفاقم البطالة لدى المواطنين، بالاضافة الى المخاطر الصحية التي تنتج عن عمليات التجميل من المراكز غير الرسمية”.

وبينت المديرية، “حيث تم القبض على (6) أشخاص من جنسيات أجنبية، مخالفين لشروط قانون إقامة الأجانب ويمتهنون العمل في المطاعم وكذلك مراكز التجميل والعيادات الطبية بصفة اطباء خارج الضوابط”، مشيرة إلى “اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصوليا”.

وأضافت، أن “جهود الأجهزة الأمنية مستمرة في ملاحقة الأجانب المخالفين”، مطالبة في الوقت نفسه المواطنين بـ”عدم إيواء الأشخاص الاجانب المخالفين للقانون والابلاغ الفوري عن محل تواجدهم خدمة للصالح العام”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسان.. إعتقال (6) أجانب بينهم عاملين في العيادات الطبية بصفة أطباء) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسان.. إعتقال (6) أجانب بينهم عاملين في العيادات الطبية بصفة أطباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).