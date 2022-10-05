انطلاقا من مبدأ تفعيل دور مجلس النواب.. الأمن والدفاع النيابية تضيّف وزير الداخلية

2022/10/05 | 18:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء، استضافة وزير الداخلية، لمناقشة تطورات ذي قار والبصرة، إضافة إلى ملفات أخرى.

وقالت اللجنة في بيان، إنه “انطلاقا من مبدأ تفعيل دور مجلس النواب في الدور الرقابي والتشريعي بدأت لجنة الامن والدفاع بأول استضافة لها في الفصل التشريعي الثاني وقد استضافت وزير الداخلية والوكلاء والملاك المتقدم فيها”.

وأضاف البيان أنه “قد تمت مناقشة الوضع الامني في العراق بشكل عام والوضع الامني في محافظتي ذي قار والبصرة بشكل خاص”.

كما ناقش الاجتماع، “تقويم أداء وزارة الداخلية والاجراءات الادارية المتخذة من الوزارة خلال فترة حكومة تصريف الاعمال، اضافة الى مناقشة موضوع المفسوخة عقودهم من وزارة الداخلية، وقد وعدت اللجنة دعم موازنة وزارة الداخلية في الموازنة الاتحادية المقبلة في ضوء متطلبات الوزارة”.

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