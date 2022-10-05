التعليم تناقش مع

2022/10/05 | 18:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، مع مكتب وكالة التعاون الدولي (جايكا) إنشاء الجامعة اليابانية في العراق.

وقال بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن "وزير التعليم العالي نبيل كاظم عبد الصاحب استقبل مدير مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في العراق يونيدا جين والوفد المرافق له وبحثا خطوات التعاون والشراكة في مجالات التدريب وتنفيذ مشاريع البنى التحتية للمؤسسات الجامعية".

وناقش الجانبان وفق البيان "مشروع إنشاء الجامعة اليابانية في العراق ونوعية المشاريع التي تقدمها وكالة جايكا لتطوير مسارات التعليم ومضامين مذكرات التفاهم مع عدد من الجامعات العراقية وما تتضمنه من برامج أكاديمية مشتركة ومساحات للتعاون العلمي الخاص بالتطوير والتأهيل".

وأكد عبد الصاحب، "استعداد الوزارة ومؤسساتها للمضي بالتنسيق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في العراق وتشكيل فريق عمل وزاري لتنظيم أفق التعاون المشترك واستحصال الموافقات الأصولية وترتيب الأولويات التي تتعلق بمشاريع البنى التحتية للجامعات وبرامج التبادل الثقافي وتحديد الاختصاصات المطلوبة التي يمكن أن تخدم سوق العمل العراقية".

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