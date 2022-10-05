كيف سيؤثر اتفاق أوبك بلس على عائدات العراق النفطية؟

2022/10/05 | 18:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قرر تحالف أوبك بلس، الذي العراق عضو فيه، خفض الإنتاج مليوني برميل يومياً خلال شهر تشرين الثاني المقبل من أجل المحافظة على أسعار النفط وعدم هبوطها أقل من 80 دولاراً. ارتفاع أسعار النفط، سيساعد العراق على المحافظة على تدفقات الدولار من النفط، إذ يحتاج العراق أكثر من 75 دولاراً لبرميل النفط لكي يستطيع تمويل الرواتب والاحتياجات الأخرى في الموازنة.

ويبلغ انتاج العراق حاليا، 4.6 مليون برميل يومياً، مما يتطلب خفض إنتاجه بشكل كبير بعد السعودية ضمن أوبك. وتسعى دول أوبك بلس، إلى زيادة الطلب على النفط، الذي يبلغ حاليا 102.4 مليون برميل، بينما العرض يبلغ نحو 105 مليون برميل.

وتعتبر الولايات المتحدة وأوروبا أكثر المتضررين من خفض الإنتاج بسبب ارتفاع التضخم في هذه الدول، مما يزيد من ارتفاع الأسعار.

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