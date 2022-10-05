الأمانة العامة تعلن تسليم 114 بناية مدرسية لدوائر التربية

2022/10/05 | 18:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تسليم نحو 114 بناية مدرسية في بغداد والمحافظات إلى دوائر التربية، فيما أشرت 11 مشكلة قانونية ومالية وإدارية وفنية بمشروع رقم واحد.وقال المتحدث باسم […]

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