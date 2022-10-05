2022/10/05 | 18:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم الاربعاء، بالإسراع في تعويض ذوي ضحايا حادثة انهيار البناية في بغداد، ومتابعة الوضع الصحي للجرحى، فيما شدد على إحالة المتورطين بالأمر إلى القضاء.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المندلاوي يطالب بتعويض ذوي ضحايا البناية المنهارة في بغداد المركز الخبري الوطني.

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