2022/10/05 | 18:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: تحدّثت المبعوثة الأممية جنين بلاسخارت، بطريقة تبعث على “الاستحياء” و”المهانة” و”الخزي”...

ظهرت المقالة ما يجب فعله..



قبل نزْع بلاسخارت الشرعية عنكم أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما يجب فعله.. قبل نزْع بلاسخارت الشرعية عنكم) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما يجب فعله.. قبل نزْع بلاسخارت الشرعية عنكم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).