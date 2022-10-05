شاهد بالفيديو.. دريد : بلاسخارت قامت بواجبها تجاه العراق و لكن !

2022/10/05 | 19:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: e_pkXt9up34

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