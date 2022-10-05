2022/10/05 | 19:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: b3sQdHo_HPI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ردا على إعلان عودة الصدريين.. تظاهرة مرتقبة لجمهور الولائيين | اخبار السادسة 2022/10/5) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ردا على إعلان عودة الصدريين.. تظاهرة مرتقبة لجمهور الولائيين | اخبار السادسة 2022/10/5) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).