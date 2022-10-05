هل ستلزم احاطة بلاسخارت التيار الصدري للعودة الى الحوار؟

2022/10/05 | 19:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع السياسي المستقل محمود الحياني، اليوم الاربعاء، عودة التيار الصدري الى الحوار بعد الإحاطة التي قدمتها رئيسة البعثة الاممية جنين بلاسخارت الى مجلس الأمن الدولي حول العراق.وقال الحياني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "بلاسخارت شخصت خلال احاطتها غياب التيار الصدري عن الحوار الذي حصل برعاية رئيس الوزراء ما يلزمه بالعودة الى الحوار".وتابع ان "طرح بلاسخارت في الاحاطة لا يعتبر فرض الإرادة من المجتمع الدولي الا انها تعد رسائل الى القوى السياسية بانه لا يوجد حل سوى الحوار".واشار الى ان "المجتمع الدولي يرى ضرورة تشكيل حكومة في العراق خلال المرحلة خصوصاً في ظل استمرار الحرب بين روسيا واوكرانيا ولا يرغب بحصول صدام مسلح داخل العراق"، مؤكد انه " في حال حصول صدام سيتم فرض الوصاية على العراق ضمن البند السابع وهذا الامر لا يرغب به الشعب العراقي ولا القوى السياسية".وانتقدت بلاسخارت خلال جلسة الاحاطة مساء الاثنين، الطبقة السياسية العراقية وفشلها في ادارة البلادة، مشيرة الى ان الفساد ينخر جميع مفاصل الدولة.

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