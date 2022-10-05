واشنطن تعلق على قرار أوبك

2022/10/05 | 19:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

أكد البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، يشعر بخيبة أمل جراء قرار أوبك بلس تخفيض الانتاج بنحو مليوني برميل اعتباراً من تشرين الثاني المقبل.

وقال البيت الأبيض في بيان إن "بايدن سيقرر الاستمرار في السحب من احتياطيات النفط الأميركي في أعقاب قرار أوبك بلس وسيطلب من الكونغرس سلطات إضافية لمواجهة تأثير قرار أوبك بلس على أسعار النفط".

وأضاف أن "الرئيس بايدن دعا شركات الطاقة الأميركية إلى العمل على خفض أسعار الوقود عقب القرار الجديد لأوبك بلس".

وفي وقت سابق، أكدت مجموعة أوبك بلس في بيان رسمي الاتفاق على تخفيض انتاجها من النفط بنحو مليوني برميل اعتباراً من تشرين الثاني المقبل.

وقالت أوبك بلس في بيانها أن اتفاق التخفيض الذي اسمته (تمديد إعلان التعاون) سيستمر طوال العام 2023 على أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية لـ "أوبك بلس" كل شهرين لمتابعة مستجدات السوق.

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