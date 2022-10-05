لمخالفتهم الشروط.. اعتقال (6) اجانب يعملون بمراكز التجميل والمطاعم في ميسان

2022/10/05 | 19:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان ، اليوم الأربعاء، عن اعتقال 6 اجانب مخالفين لقانون الإقامة في المحافظة .

وذكرت المديرية في بيان ، اطلعت عليه (بغداد اليوم) انه وبتوجيه قائد شرطة المحافظة اللواء ناصر الاسدي نفذت مفارز الأجهزة الامنية في مديرية الشرطة بالاشتراك مع مديرية مخابرات ميسان وقسم شرطة الاقامة ، واجباً امنياً للحد من المخالفين لشروط الاقامة ومما تتسبب هذه الظاهرة بانخفاض اجور العاملين وحدوث مصاعب اقتصادية في مواجهة متطلبات المعيشة وتفاقم البطالة لدى المواطنين، بالاضافة الى المخاطر الصحية التي تنتج عن عمليات التجميل من قبل المراكز الغير رسمية".

وبينت المديرية ان "تم القبض على (6) أشخاص من جنسيات اجنبية ، مخالفين لشروط قانون إقامة الاجانب ويمتهنون ، العمل في المطاعم وكذلك مراكز التجميل والعيادات الطبية بصفة اطباء خارج الضوابط ، واشارت المديرية الى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصوليا".

وأضافت ، أن "جهود الأجهزة الامنية مستمرة في ملاحقة الاجانب المخالفين ، مطالبة في الوقت نفسه المواطنين بعدم ايواء الاشخاص الاجانب المخالفين للقانون والابلاغ الفوري عن محل تواجدهم خدمة للصالح العام" .

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