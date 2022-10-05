البيت الأبيض: بايدن

2022/10/05 | 19:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء عن شعوره "بخيبة أمل" من قرار تحالف "أوبك+" خفض إنتاجه النفطي.

وفي بيان له، أفاد البيت الأبيض بأن جو بايدن "يشعر بخيبة أمل من قرار أوبك+ القصير النظر" والقاضي بخفض إنتاجه النفطي بشكل كبير.

وأشارت الرئاسة الأميركية إلى أنه "في ضوء قرار اليوم، ستتشاور إدارة بايدن مع الكونغرس حول أدوات وآليات إضافية لتقليص تحكم (تحالف الدول المنتجة للخام) في أسعار الطاقة".

وكان تحالف أوبك بلس، وافق على خفض الإنتاج النفطي بمعدل مليوني برميل يومياً.

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