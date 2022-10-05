أسعار النفط تقترب من 94 دولاراً 

2022/10/05 | 19:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

عقب قرار مجموعة أوبك بلس بخفض الانتاج بنحو مليوني برميل يومياً، ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 2%.

وسجلت العقود الآجلة من خام برنت 93.88 دولاراً للبرميل بزيادة دولارين و80 سنتاً عن سعر الإغلاق أمس والبالغ 91.08 دولاراً.

وارتفع سعر الخام الأميركي إلى 88.12 دولاراً في آخر تحديث لأسعار العقود الآجلة تسليم شهر كانون الأول المقبل.

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