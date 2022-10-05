شاهد بالفيديو.. نائبة تدخل مصرفاً في بيروت للمطالبة بوديعتها المجمدة

2022/10/05 | 19:20 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: xZ35pOszca4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نائبة تدخل مصرفاً في بيروت للمطالبة بوديعتها المجمدة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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