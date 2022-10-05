شاهد بالفيديو.. خوفا من الزحام والتأخير.. شاب تركي يذهب إلى عمله بـ

2022/10/05 | 19:20 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خوفا من الزحام والتأخير.. شاب تركي يذهب إلى عمله بـ"المظلة") نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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